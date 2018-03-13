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Узбекистанец, воевавший в Сирии и готовивший теракт в РФ, получил тюремный срок

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Происшествия
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Абдубосид Ахмаджонов, уроженец Маргилана 1996 года рождения, приговорен к 15 годам тюремного заключения

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Абдубосида Ахмаджонова к 15 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп и причастность к подготовке теракта в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

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"Абдубосид Ахмаджонов, уроженец Маргилана 1996 года рождения, приговорен к 15 годам тюремного заключения за участие в вооруженных действиях в составе радикальных экстремистских организаций, а также соучастие в подготовке теракта в одном из городов России", — уточнил представитель суда.

По данным следствия, обвиняемый в 2012 году отправился на заработки в Турцию, где попал под влияние представителей радикальной группировки "Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

В январе 2016 года Ахмаджонов перебрался в Сирию, где прошел военную подготовку и принял участие в боевых действиях сначала в рядах "Таухид валь-Джихад", а затем террористической организации "Имарат Кавказ" (также запрещена в РФ).

"На суде обвиняемый признался, что после серьезных потерь боевиков в Сирии он решил вернуться в Турцию. Однако перед ним было поставлено условие: принять участие в подготовке теракта в одном из городов России за вознаграждение в размере 15 тысяч долларов", — пояснил собеседник агентства.

В турецком подполье он прошел "курсы" по изготовлению взрывчатки, после чего должен был отправиться в Россию и присоединиться к исполнителям теракта.

В середине 2017 года Ахмаджонов был задержан в результате совместной операции спецслужб Узбекистана и Турции перед отъездом в РФ. "В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", — добавил представитель суда.

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В Узбекистане в последнее время регулярно задерживают граждан страны, участвовавших в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. В феврале телеканал "Узбекистан 24" сообщил, что правоохранительные органы Украины выдали коллегами из Узбекистана подозреваемого в участии в боевых действиях в Сирии и попытках организовать ограбление банков в России для финансирования деятельности радикальной группировки "Таухид валь-Джихад".

Ранее представитель правоохранительных органов республики сообщил РИА Новости, что в январе двое граждан Узбекистана были арестованы в Ташкенте по подозрению в пропаганде и вербовке в ряды террористов для участия в боевых действиях в Сирии. По данным следствия, арестованные были связаны с представителями радикальных группировок "Таухид валь-Джихад" и "Тахриби Толибон" (также запрещена в РФ).

Теги:
Фергана, Узбекистан, Политика



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