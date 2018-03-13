В Узбекистане милиционеры изъяли фальшивые сумы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистанские правоохранители изъяли фальшивую национальную валюту, которая была изготовлена в соседнем Казахстане, сообщает следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным департамента, в конце февраля в Чимбайском районе автономии Каракалпакстан мужчина расплатился за два мешка муки 26 поддельными купюрами достоинством в 10 тысяч сумов (1,2 доллара).
По версии следствия, подозреваемый вместе со своим сообщником изготовили фальшивые сумы в Казахстане и ввезли их в Узбекистан.
Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов (банкнот) по предварительному сговору группой лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.