В Узбекистане милиционеры изъяли фальшивые сумы

По версии следствия, злоумышленник вместе со своим сообщником изготовили фальшивые сумы в Казахстане и ввезли их в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистанские правоохранители изъяли фальшивую национальную валюту, которая была изготовлена в соседнем Казахстане, сообщает следственный департамент при МВД Узбекистана.

По данным департамента, в конце февраля в Чимбайском районе автономии Каракалпакстан мужчина расплатился за два мешка муки 26 поддельными купюрами достоинством в 10 тысяч сумов (1,2 доллара).

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"При проведении следственно-оперативных мероприятий по подозрению в изготовлении поддельных денег был задержан житель соседнего района, у него были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 2826 поддельных купюр достоинством 10 тысяч сумов и 29 поддельных купюр достоинством 100 долларов", — говорится в сообщении на сайте департамента.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим сообщником изготовили фальшивые сумы в Казахстане и ввезли их в Узбекистан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов (банкнот) по предварительному сговору группой лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.