Суд продлил арест экс-фигуранту "болотного дела" за убийство узбекистанца

Обвиняемый вину не признал, его подельники также отказываются от причастности к совершению преступления, все трое были задержаны после беспорядков во время митинга в мае 2012 года на Болотной площади

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Мосгорсуд до 15 июня продлил срок содержания под стражей бывшему фигуранту "болотного дела" Рихарду Соболеву, подозреваемому в убийстве гражданина Узбекистана.

"Оснований для изменения меры пресечения нет, продлить срок содержания под стражей", — огласила решение судья Елена Поспелова.

Обвиняемый, который содержится под стражей 15 месяцев, не признал вину и не подтвердил своего участия в убийстве. Срок содержания продлили и другим фигурантам дела – Сергею Лихачеву и Алексею Василькову. Обвиняемые, которые содержатся под стражей 15 месяцев, не признали вину и не подтвердили своего участия в убийстве гражданина Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости.

По словам защитника Лихачева, инцидент произошел в 2014 году в московском районе Тушино, на теле мигранта было зафиксировано множество ножевых ранений. Адвокат настояла на том, что обвиняемые не имеют к убийству никакого отношения.

Рихард Соболев был условно осужден, будучи фигурантом "болотного дела". По словам его адвоката Максима Короткова-Гуляева, обвиняемого, придерживающегося националистических взглядов, задержали вместе с единомышленниками, когда те направлялись на Болотную площадь. Позже Соболев попал под амнистию вместе с теми фигурантами, кто не обвинялся в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.