В Ташкенте арестованы поставщики психотропных препаратов

Преступников задержали при попытке сбыта 19 тысяч таблеток трамадола за 39 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана задержали в Ташкенте двух граждан Казахстана по подозрению в контрабанде психотропного препарата трамадол, сообщает пресс-центр СНБ Узбекистана.

Трамадол входит в список сильнодействующих веществ, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках Узбекистана. Физическим лицам разрешено ввозить в Узбекистан для личного использования не более двух упаковок препарата в пределах курса лечения.

"Сотрудниками Службы национальной безопасности совместно с ташкентским городским департаментом при Генпрокуратуре республики при попытке сбыта 19 тысяч таблеток трамадола за 39 миллионов сумов (около 5 тысяч долларов) были задержаны двое граждан Казахстана, а также гражданин Узбекистана… В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка", — говорится в сообщении СНБ.

По данным СНБ, в разоблаченной схеме гражданин Узбекистана выступал оптовым покупателем, граждане Казахстана — курьерами.

В Узбекистане правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. Телеканал "Узбекистан 24" в октябре 2017 года сообщал, что правоохранители Узбекистана изъяли психотропные препараты лирика и трамадол на общую сумму более 80 миллионов сумов (10 тысяч долларов) в Ферганской области у трех местных жителей, занимавшихся сбытом этих препаратов. По данным официальной статистики, объем изъятых препаратов в Узбекистане в 2016 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом.