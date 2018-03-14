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КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото

В Душанбе не подтвердили сообщение о драке узбекских и таджикских торговцев

© Sputnik / Амир Исаев
Происшествия
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Накануне в таджикских СМИ появилась информация о том, что после открытия границы между Таджикистаном и Узбекистаном на территории города Канибадам произошла драка между торговцами из двух стран

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана не подтвердило сообщения СМИ о потасовке торговцев из Таджикистана и Узбекистана, говорится на официальном сайте ведомства.

Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
© Sputnik
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты
Ранее в СМИ появились сведения о том, что после открытия границы между Таджикистаном и Узбекистаном на территории города Канибадам произошел инцидент между торговцами из соседних государств.

"Якобы таджикские предприниматели, выразив недовольство тем, что узбекские бизнесмены продают на рынках Канибадама свои товары по дешевым ценам, вступили с ним в драку, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сообщение не соответствует действительности. После открытия границ с Узбекистаном не зафиксировано ни одного происшествия между гражданами двух стран.

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Теги:
КПП, граница, драка, Торговля, Таджикистан, Узбекистан



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