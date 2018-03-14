В Душанбе не подтвердили сообщение о драке узбекских и таджикских торговцев

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана не подтвердило сообщения СМИ о потасовке торговцев из Таджикистана и Узбекистана, говорится на официальном сайте ведомства.
"Якобы таджикские предприниматели, выразив недовольство тем, что узбекские бизнесмены продают на рынках Канибадама свои товары по дешевым ценам, вступили с ним в драку, — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что сообщение не соответствует действительности. После открытия границ с Узбекистаном не зафиксировано ни одного происшествия между гражданами двух стран.