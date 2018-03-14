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Уничтожение наркотиков сотрудниками СНБ Узбекистана на окраине Ташкента

Объем изъятых в Узбекистане в 2017 году наркотиков снизился в 1,8 раза

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Снижение показателя связано с ликвидацией нескольких наркогруппировок, которые использовали территорию республики для контрабанды наркотиков

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом — до 1,994 тонны.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире маршрут наркотрафика по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

"В результате мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Узбекистане в 2017 году объем изъятия составил 1,994 тонны против 3,54 тонны в 2016 году", — сообщил РИА Новости в среду представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при кабмине республики.

По его мнению, снижение показателя связано с ликвидацией правоохранителями Узбекистана и стран СНГ нескольких наркогруппировок, использующих территорию страны для контрабанды наркотиков. "Есть основания полагать, что международные группировки принимают меры по временной активизации поставок каналов в обход Узбекистана", — считает представитель центра.

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© Sputnik/ Александр Кряжев
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По данным НИАКЦН, на динамику изъятия также оказывает влияние рост стоимости традиционных опиатов и появление на черном рынке, в том числе в интернете, новых психоактивных и наркозаменяющих препаратов по низким ценам. "Отсутствие эффективных технологий мониторинга интернет-пространства позволяет наркопреступникам оставаться безнаказанными длительное время", — добавил представитель центра.

НИАЦКН был создан в соответствии с постановлением правительства Узбекистана 7 ноября 1996 года в качестве исполнительного органа Госкомиссии по контролю за наркотиками.

Теги:
наркотрафик, наркотики, Узбекистан



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