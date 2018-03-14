Объем изъятых в Узбекистане в 2017 году наркотиков снизился в 1,8 раза

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом — до 1,994 тонны.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире маршрут наркотрафика по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
"В результате мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Узбекистане в 2017 году объем изъятия составил 1,994 тонны против 3,54 тонны в 2016 году", — сообщил РИА Новости в среду представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при кабмине республики.
По его мнению, снижение показателя связано с ликвидацией правоохранителями Узбекистана и стран СНГ нескольких наркогруппировок, использующих территорию страны для контрабанды наркотиков. "Есть основания полагать, что международные группировки принимают меры по временной активизации поставок каналов в обход Узбекистана", — считает представитель центра.
НИАЦКН был создан в соответствии с постановлением правительства Узбекистана 7 ноября 1996 года в качестве исполнительного органа Госкомиссии по контролю за наркотиками.