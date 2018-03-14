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Генпрокуратура опровергла задержание Мамажонова по делу Кадырова

© Flickr/ Rae Allen
Происшествия
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Информация о задержаниях в InFinBank, распространенная в ряде СМИ, не соответствует действительности, отметили в ведомстве

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла задержание и изъятие имущества акционера InFinBank Фархода Мамажонова по уголовному делу в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в банке, который якобы использовался для отмывания денег семьи Кадыровых, идут масштабные проверки и выемка документов, в том числе арестован Мамажонов.

"Генеральная прокуратура сообщает, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Представители банка ранее опровергли свою причастность к делу против бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова.

Напомним, Кадырова обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210). В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.

 

 

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Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Рашид Кадыров, Надзор, Арест и задержание



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