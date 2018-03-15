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Скорая помощь, архивное фото

Из канала в Андижане вытащили "Нексию" с телом водителя

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (104)
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Брат погибшего сообщил, что его родственник пропал без вести, когда возвращался с работы

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В районе Кургантепа Андижанской области из водоканала "Савайарик" вытащили автомобиль "Нексия" с телом водителя внутри.

По информации пресс-службы МВД Узбекистана, у мужчины обнаружены травмы в области головы и тела.

Брат погибшего рассказал, что его родственник пропал без вести, когда возвращался с работы.

Правоохранителям удалось выяснить, что преступление совершили Ф. Султонов 1994 года рождения, проживающий в Бештоле, и А.Ибрагимов 1995 года рождения из города Ош Республики Кыргызстан.

Проводится расследование по факту преступления.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (104)
Теги:
Убийство, МВД Узбекистана, Узбекистан



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