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Сотрудник пожарной службы на ликвидации пожара

На автозаправке в Намангане из-за короткого замыкания произошел пожар

© Sputnik/ Кейтлин Оукс
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (104)
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Пострадал один из сотрудников АЗС, он доставлен с ожогами в больницу

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар из-за короткого замыкания в компрессоре двигателя по заправке пропановым газом.

В результате принятых мер огонь был ликвидирован.

"Во время пожара оператор заправочной станции получил телесные ожоги и был госпитализирован", — передает пресс-служба узбекистанского МВД.

В феврале в Пайарыкском районе Самаркандской области заживо сгорел годовалый ребенок. Тогда пламя охватило частный дом.

Кроме того, в Булокбошинском районе Андижанской области в огне погиб мужчина 1965 года рождения.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (104)

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Теги:
АЗС, автозаправка, пожар, Наманган



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