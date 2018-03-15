На автозаправке в Намангане из-за короткого замыкания произошел пожар

Пострадал один из сотрудников АЗС, он доставлен с ожогами в больницу

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар из-за короткого замыкания в компрессоре двигателя по заправке пропановым газом.

В результате принятых мер огонь был ликвидирован.

"Во время пожара оператор заправочной станции получил телесные ожоги и был госпитализирован", — передает пресс-служба узбекистанского МВД.

В феврале в Пайарыкском районе Самаркандской области заживо сгорел годовалый ребенок. Тогда пламя охватило частный дом.

Кроме того, в Булокбошинском районе Андижанской области в огне погиб мужчина 1965 года рождения.