Четыре года в розыске: узбекистанец депортирован на родину из России

Задержанный молодой человек обвиняется в участии в запрещенных организациях

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Гражданин Узбекистана, проживавший в России, депортирован на родину, где его подозревают в свержении конституционного строя и участии в экстремистских организациях.

По данным агентства, 24-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области на юге Узбекистана был задержан в Москве сотрудниками МВД РФ.

"Мужчина, совершивший особо опасные преступления и скрывавшийся с 2014 года, депортирован в Узбекистан", — пишет Национальное агентство Узбекистана.

Задержанный обвиняется по ряду статей – по статьям "Посягательство на конституционный строй республики Узбекистан", "Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", а также "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.

© Sputnik/ Виталий Белоусов В Узбекистане арестовали четверых экстремистов

В Узбекистане в последнее время регулярно задерживают граждан страны, участвовавших в экстремистских религиозных организациях. Во вторник Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Абдубосида Ахмаджонова к 15 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп и причастность к подготовке теракта в России. Осужденный в середине 2017 года был задержан в результате совместной операции спецслужб Узбекистана и Турции перед отъездом в РФ.