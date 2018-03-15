Четыре года в розыске: узбекистанец депортирован на родину из России

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Гражданин Узбекистана, проживавший в России, депортирован на родину, где его подозревают в свержении конституционного строя и участии в экстремистских организациях.
По данным агентства, 24-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области на юге Узбекистана был задержан в Москве сотрудниками МВД РФ.
"Мужчина, совершивший особо опасные преступления и скрывавшийся с 2014 года, депортирован в Узбекистан", — пишет Национальное агентство Узбекистана.
Задержанный обвиняется по ряду статей – по статьям "Посягательство на конституционный строй республики Узбекистан", "Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", а также "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.