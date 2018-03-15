Узбекский блогер, обвиняемый в попытках свержении строя, признал вину в суде

Ранее Абдуллаев сообщал о применении к нему пыток, но судмедэкспертиза не подтвердила это, следующее заседание состоится 26 марта

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекский блогер и экономист Хаетхан Насреддинов, обвиняемый в посягательстве на конституционный строй республики, в четверг на втором заседании суда в Ташкенте признал свою вину.

Ташкентский городской суд по уголовным делам 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Насреддинова, а также журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы вплоть до 20 лет.

"Хаетхан Насреддинов сегодня на заседании суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям", — сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, Абдуллаев заявил о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. "Сегодня на заседании были объявлены результаты судебной медэкспертизы, которые не подтвердили факта применения физического воздействия к Абдуллаеву в период следствия", — добавил представитель суда.

По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.

© Sputnik/ Максим Богодвид Суд над Абдуллаевым: обвиняемый заявил о побоях во время следствия

"Один из них также заявил о признании своей вины, другой признал свою вину частично", — добавил представитель суда. Следующее судебное заседание запланировано на 26 марта.

По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Абдуллаев также подозревается в сотрудничестве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявляла, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты.