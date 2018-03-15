22:35 15 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Молоток судьи

Узбекский блогер, обвиняемый в попытках свержении строя, признал вину в суде

© Sputnik/ Максим Богодвид
Происшествия
Получить короткую ссылку
27202

Ранее Абдуллаев сообщал о применении к нему пыток, но судмедэкспертиза не подтвердила это, следующее заседание состоится 26 марта

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекский блогер и экономист Хаетхан Насреддинов, обвиняемый в посягательстве на конституционный строй республики, в четверг на втором заседании суда в Ташкенте признал свою вину.

Ташкентский городской суд по уголовным делам 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Насреддинова, а также журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы вплоть до 20 лет.

"Хаетхан Насреддинов сегодня на заседании суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям", — сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, Абдуллаев заявил о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. "Сегодня на заседании были объявлены результаты судебной медэкспертизы, которые не подтвердили факта применения физического воздействия к Абдуллаеву в период следствия", — добавил представитель суда.

По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.

Молоток судьи
© Sputnik/ Максим Богодвид
Суд над Абдуллаевым: обвиняемый заявил о побоях во время следствия
"Один из них также заявил о признании своей вины, другой признал свою вину частично", — добавил представитель суда. Следующее судебное заседание запланировано на 26 марта.

По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Абдуллаев также подозревается в сотрудничестве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявляла, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты.

Теги:
суд, Происшествие, Хаетхан Насреддинов, Бобомурод Абдуллаев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьера Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
    Четыре министра

    Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Константин Столяров
    Тур-пакет

    Почему туристы выбирают систему "все включено" в Египте и Турции, вместо чистого моря, воздуха, гор и водопадов Абхазии?

  • Шаварш Кочарян
    Армяно-турецкий разрыв

    Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Сафаев рассказал о проблемах и задачах в отношениях ЕС и Узбекистана
Сафаев рассказал о проблемах и задачах в отношениях ЕС и Узбекистана
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054