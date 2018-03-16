СГБ изъяла на границе с Кыргызстаном золотые украшения на 210 тысяч долларов

В Наманганской области Узбекистана на границе с Кыргызстаном в ходе спецоперации были изъяты золотые украшения общим весом 8,83 килограмма

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана перекрыли на границе с Кыргызстаном канал контрабанды изделий из золота стоимостью около 210 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СГБ.

По данным пресс-службы, в Наманганской области Узбекистана на границе с Кыргызстаном в ходе спецоперации были изъяты золотые украшения общим весом 8,83 килограмма.

"В соответствии с экспертным заключением, золотые изделия зарубежного производства, они пользуются спросом на золотом рынке. Средняя рыночная стоимость завезенных на территорию нашей республики изделий оценивается в 1,7 миллиарда сумов (около 210 тысяч долларов)", — говорится в сообщении. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастных лиц.

Правоохранительные органы и СМИ Узбекистана неоднократно сообщали об изъятии контрабанды на границе с Кыргызстаном. В январе житель Ферганской области был задержан по подозрению в попытке контрабанды золотых слитков весом около 5 килограммов и общей стоимостью 1,55 миллиарда сумов (195 тысяч долларов).

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.