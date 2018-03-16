Игравший со спичками мальчик чуть не сжег спящую в колыбели сестру

Трехлетний ребенок случайно поджег колыбель, в которой спала его сестренка

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Трехлетний мальчик, проживающий в махалле Катагон района Шахрисабз Кашкадарьинской области, поджег колыбель, играя со спичками, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

Пожар погасили хозяева дома. Находившаяся в колыбели маленькая сестра мальчика получила ожоги и доставлена в больницу.

В Узбекистане в 2017 году в пожарах погибли 159 человек, что на 14,6% больше, чем в 2016-м. Всего в прошлом году в республике произошло свыше 12,7 тысячи пожаров, в которых пострадали и получили ожоги различной степени тяжести 398 человек.