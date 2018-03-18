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В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (20)
74902

Водитель автомобиля и его пассажиры от полученных травм скончались на месте аварии

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку на шоссе, три человека погибли, передает Uznews.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-секретарь Мирзиёева прокомментировал гибель учительницы в Самарканде
"В пятницу, 16 марта, примерно в 15:00 в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, водитель, управляя автомобилем марки "Кобальт", на 13-км автодороги "Касби-Муборак-Карлик" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку", — уточняется в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажиры "Кобальта" от полученных травм умерли на месте аварии.

Ранее школьная учительница Диана Иникова была сбита на дороге в Каттакурганском районе Самаркандской области во время плановой уборки прилегающей территории, проводимой незадолго до визита президента Шавката Мирзиёева в регион.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (20)

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Теги:
авария, ДТП, жертвы, Узбекистан



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