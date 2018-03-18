В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Водитель автомобиля и его пассажиры от полученных травм скончались на месте аварии

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку на шоссе, три человека погибли, передает Uznews.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Пресс-секретарь Мирзиёева прокомментировал гибель учительницы в Самарканде

"В пятницу, 16 марта, примерно в 15:00 в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, водитель, управляя автомобилем марки "Кобальт", на 13-км автодороги "Касби-Муборак-Карлик" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку", — уточняется в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажиры "Кобальта" от полученных травм умерли на месте аварии.

Ранее школьная учительница Диана Иникова была сбита на дороге в Каттакурганском районе Самаркандской области во время плановой уборки прилегающей территории, проводимой незадолго до визита президента Шавката Мирзиёева в регион.