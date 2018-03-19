Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу на уборку дороги

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Хокимият Каттакурганского района и областное Управление народного образования сообщили, что учительницу, погибшую в результате наезда грузовика, не отправляли на уборку дороги.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Пресс-секретарь Мирзиёева прокомментировал гибель учительницы в Самарканде

Хокимият Каттакурганского района и Управление народного образования Самаркандской области дали официальный комментарий по поводу гибели 23-летней учительницы Дианы Еникеевой.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе областного хокимията, Диана Еникеева была сбита грузовиком КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

УВД Каттакурганского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека"). Официальный комментарий обещали дать в ведомстве по окончании следствия.

Прокурор района поручил провести всестороннюю и беспристрастную проверку, в ходе которой были назначены судебно-медицинская и судебно-автотехническая экспертизы для выяснения причин гибели Дианы Еникеевой.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов написал на своей странице в Facebook, что изучает причины инцидента со школьной учительницей, погибшей в результате ДТП в Самаркандской области.

Об этом он написал в ответ на комментарий одного из пользователей. Автор сообщения под ником Мохир Уз спросил представителя главы государства, насколько законно и целесообразно привлекать к уборке врачей и учителей, особенно перед визитами первых лиц государства.

"Хокимияты часто привлекают учителей на уборку больших и малых магистралей. Это разве правильно? Или это незначительное дело? Недавно под колесами автомобиля погибла 23-летняя учительница, которая убирала одну из оживленных улиц Самарканда. Когда уже закончится подобная практика?", — возмущается он.

Пресс-секретарь президента Комил Алламжонов на пост неравнодушного узбекистанца ответил, что он расследует причины трагедии, а также выразил соболезнования членам семьи и родственникам погибшей.