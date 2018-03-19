Узбекистанец, воевавший на стороне террористов, получил 18 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ханабадский городской суд по уголовным делам в Андижанской области Узбекистана приговорил местного жителя Амирсаида Бахадырова к 18 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях в составе террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ, запрещено в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Амирсаид Бахадыров, уроженец Андижанской области, 1977 года рождения, приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в вооруженных действиях на территории Афганистана и Кыргызстана в составе террористической организации "Исламское движение Узбекистана", — сообщил представитель суда.

По версии следствия, обвиняемый в начале 1990-х годов на родине попал под влияние религиозных экстремистов. В 1998 году он незаконно перешел границу с Афганистаном, присоединился к ИДУ, где прошел обучение и принимал участие в боевых рейдах террористов, в частности, на территорию Кыргызстана в 1999 году, заявил представитель суда.

"В ходе суда обвиняемый сообщил, что после неудач в боевых действиях в Афганистане он в составе группы боевиков перебрался на территорию Пакистана", — сказал собеседник агентства. В 2013 году Бахадыров попал в плен при попытке прорыва через афганско-пакистанскую границу и был приговорен в Афганистане к четырем годам тюрьмы, после отбывания срока он был выдан по запросу узбекским спецслужбам, добавил представитель суда.

В Узбекистане регулярно задерживают предполагаемых членов ИДУ, штаб-квартира которого находится в Афганистане. ИДУ было создано в 1996 году активистами запрещенных в Узбекистане политических партий, перебравшихся в Афганистан. Организация связана с радикальным движением "Талибан" и террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Россия, страны Центральной Азии, а также США признали ИДУ террористической организацией.