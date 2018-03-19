В кондитерском цехе в Ташкенте из-за короткого замыкания произошел пожар

Во время пожара пострадал сторож, ведется расследование случившегося

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В кондитерском цехе в Яшнабадском районе Ташкента из-за короткого замыкания электропроводов произошел пожар, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Огонь нанес ущерб площади 120 кв. метров, пострадали крыша и оборудование цеха.

Сторож, который пострадал от огня, был госпитализирован. В настоящее время ведется расследование происшествия.

На прошлой неделе трехлетний мальчик, проживающий в махалле Катагон района Шахрисабз Кашкадарьинской области, поджег колыбель, играя со спичками. Тогда пожар погасили хозяева дома. Находившаяся в колыбели маленькая сестра мальчика получила ожоги и была доставлена в больницу.