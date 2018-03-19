Хоким Самаркандской области пообещал расследовать гибель учительницы

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Хоким Самаркандской области Туроб Джураев пообещал провести полное расследование в связи с гибелью в ДТП в Каттакурганском районе Дианы Еникеевой, говорится в официальном письме, поступившем в редакцию Sputnik.
Градоначальник также выразил соболезнования в связи с инцидентом и пообещал, что семья погибшей получит необходимую моральную и материальную поддержку.
Джураев также попросил не связывать несчастный случай с подготовкой к визиту в регион главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он заверил, что местные органы самоуправления на привлекают работников учреждений социальной сферы к благоустройству территорий и не будут этого делать впредь.
Учительницу Диану Еникееву, которой было всего 23 года, во время перехода дороги сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. УВД Каттакурганского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").