Хоким Самаркандской области пообещал расследовать гибель учительницы

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Хоким Самаркандской области Туроб Джураев пообещал провести полное расследование в связи с гибелью в ДТП в Каттакурганском районе Дианы Еникеевой, говорится в официальном письме, поступившем в редакцию Sputnik.

Градоначальник также выразил соболезнования в связи с инцидентом и пообещал, что семья погибшей получит необходимую моральную и материальную поддержку.

Джураев также попросил не связывать несчастный случай с подготовкой к визиту в регион главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он заверил, что местные органы самоуправления на привлекают работников учреждений социальной сферы к благоустройству территорий и не будут этого делать впредь.

Хокимият Самаркандской области Письмо от имени хокимията Самаркандской области

Учительницу Диану Еникееву, которой было всего 23 года, во время перехода дороги сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. УВД Каттакурганского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").