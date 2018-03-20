В Ташкенте задержали преступников, которые ограбили интернет-клуб

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Учтепинском районе города Ташкента пятеро неизвестных ограбили интернет-клуб. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.
Злоумышленники напали на охранника заведения и вынесли из здания различную игровую технику. Вскоре правоохранителям удалось задержать преступников.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 166 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется предварительное следствие.