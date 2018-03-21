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Метро в Ташкенте

Милиция Ташкента установила личность женщины, бросившейся под поезд в метро

© Facebook/Камиль Еникеев
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (107)
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В минувший понедельник женщина в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел установили личность женщины, которая вечером 19 марта бросилась под поезд на станции "Беруни" Ташкентского метрополитена.

Тоннель метро
© Sputnik/ Михаил Киреев
Молодая женщина бросилась под поезд в ташкентском метро
Как передает UzNews.uz со ссылкой на источник в РУВД Алмазарского района, женщина оказалась душевнобольной 39-летней Мухаббат А., проживающей в Алмазарском районе столицы республики.

В минувший понедельник Мухаббат в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд. Однако охранники метрополитена вовремя вытащили ее и оказали первую медицинскую помощь. Затем женщину доставили в клинику Ташкентской медицинской академии.

Мухаббат до сих пор отказывается отвечать на вопросы правоохранителей.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (107)
Теги:
суицид, метро, Ташкент



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