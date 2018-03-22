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Мусор на полигоне твердых бытовых отходов

Из-за выбросов газа на свалке в Подмосковье пострадали свыше 50 детей

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Происшествия
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На время дегазации полигона в Волоколамском районе будет работать бригада из 12 врачей

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На территории полигона "Ядрово" в Подмосковье введен режим ЧС после выброса свалочного газа.

По последним данным, в Волоколамске за медицинской помощью обратились 60 человек, из них 57 детей, шестеро госпитализированы. Ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона.

После того, как в Центральную районную больницу в Волоколамске поступили десятки детей с тошнотой, рвотой и сыпью на коже, у здания медучреждения собрались по меньшей мере полторы тысячи человек, которые требовали встречи с губернатором, пишет РИА Новости.

Однако Роспотребнадзор не нашел в воздухе превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ.

В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что губернатор региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а сам полигон накроют дополнительным слоем грунта.

На время дегазации полигона, по словам Воробьева, шесть санаториев и лагерей готовы принять людей.

Кроме того, в районе будет работать бригада из 12 врачей.

Также инициативная группа попросила поставить в центр Волоколамска постоянно действующее табло с данными онлайн-мониторинга воздуха.

Теги:
свалка, полигон "Ядрово", отравление газом, Московская область



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