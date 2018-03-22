Экс-заместителя прокурора Ташкента подозревают во взятках

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана подозревает бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева, а также его супругу и сына в получении взяток в особо крупных размерах и других должностных преступлениях, сообщает пресс-служба.

Следственные действия в отношении Мирзаева и его семьи проводятся в рамках уголовного дела бывшего генпрокурора республики Рашида Кадырова.

"В этой связи, если вы являетесь потерпевшим или свидетелем совершения указанными лицами взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями либо других преступных деяний, вы можете обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением или сообщить по телефонам 233-63-33, 236-00-76", — говорится в сообщении.

Напомним, Кадырова обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210). В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.