13:45 22 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Задержание за взятку

Экс-заместителя прокурора Ташкента подозревают во взятках

Пресс-служба ГУ МВД РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
93 0 0

Следственные действия в отношении бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева проводятся в рамках уголовного дела бывшего генпрокурора республики Рашида Кадырова

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана подозревает бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева, а также его супругу и сына в получении взяток в особо крупных размерах и других должностных преступлениях, сообщает пресс-служба.

Следственные действия в отношении Мирзаева и его семьи проводятся в рамках уголовного дела бывшего генпрокурора республики Рашида Кадырова.

"В этой связи, если вы являетесь потерпевшим или свидетелем совершения указанными лицами взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями либо других преступных деяний, вы можете обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением или сообщить по телефонам 233-63-33, 236-00-76", — говорится в сообщении.

Напомним, Кадырова обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210). В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.

По теме

Генпрокуратура опровергла задержание Мамажонова по делу Кадырова
InFinBank опроверг свою причастность к делу бывшего генпрокурора Кадырова
МВД Узбекистана объявило в розыск сына Кадырова
Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Рашид Кадыров, Надзор, Взяточничество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международная специализированная выставка Образование XXI век (21.03.2018). Ереван
    Ученье – свет

    О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Дайте подумать!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не решил, поздравлять ли Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Невежливый жест

    Евродепутат раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за отказ поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Живой товар

    Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

  • Керсти Кальюлайд
    Невероятно, но факт

    Вопреки попыткам эстонских политиков превратить Таллинн в полностью эстоноязычный город, президент страны Керсти Кальюлайд готовит речь на русском.

  • Игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке
    Футбольный доход

    Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование Навруза в Ташкенте
Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз
Президент Туркменистана спел песню группы Ялла
Президент Туркменистана исполнил известную песню группы "Ялла"
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054