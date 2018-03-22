Трое погибли, семеро пострадали в ДТП под Ташкентом

Легковой автомобиль столкнулся с минивэном, в результате чего водитель Lacetti и один пассажир Damas скончались по пути в больницу

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три человека погибли, еще семь пострадали в результате ДТП в Ташкентской области.

По данным ведомства, 21 марта в 13:50 на автодороге Чирчик — Янгибазар — Уртасарай в Юкоричирчикском районе Ташкентской области легковой автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся на встречной полосе с минивэном Damas.

"Водитель Damas от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Lacetti и один пассажир минивэна скончались по пути в больницу", — сообщает в четверг пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным МВД, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшую больницу.

"В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП", — добавили в министерстве.