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Листовое стекло

Задержан мошенник, купивший партию стекла за сувенирные 7,5 тысячи долларов

© Sputnik/ Вадим Шекун
Происшествия
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Сотрудники МВД задержали подозреваемого, который расплатился с главой фирмы за партию стекла сувенирными деньгами, а товар перепродал владельцу другой фирмы

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ранее судимый Сафаров дал предпринимателю сувенирные 7750 долларов США и обманул его.

Руководитель ООО "Гласс экспо" Пулатов Х. обратился с заявлением в УВД города Гулистана Сырдарьинской области и сообщил, что 1 февраля этого года неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и представился как Бекзод. Далее он сообщил, что хочет купить стекло, которое Пулатов производил на предприятии "Акфа". Предприниматель согласился продать товара на общую сумму 36 миллионов сумов.

Наручники на столе
© Flickr/ Jordan Gillespie
Мошенник с изюминкой: лжеэкспортер обманул клиента на полмиллиона долларов
Подозреваемый получил это стекло, а взамен в качестве залога дал завернутые в белый полиэтилен сувенирные 7750 долларов США. После этого неизвестный "Бекзод" продал эти стекла руководителю ЧП "Лорд савдо инвест" Ахмедову и скрылся с места происшествия, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате принятых мер за совершение этого преступления задержан ранее судимый Сафаров, проживающий в Самаркандской области.

Теги:
стекло, криминал, мошенник, Происшествие, МВД Узбекистана, Узбекистан



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