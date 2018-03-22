Задержан мошенник, купивший партию стекла за сувенирные 7,5 тысячи долларов

Сотрудники МВД задержали подозреваемого, который расплатился с главой фирмы за партию стекла сувенирными деньгами, а товар перепродал владельцу другой фирмы

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ранее судимый Сафаров дал предпринимателю сувенирные 7750 долларов США и обманул его.

Руководитель ООО "Гласс экспо" Пулатов Х. обратился с заявлением в УВД города Гулистана Сырдарьинской области и сообщил, что 1 февраля этого года неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и представился как Бекзод. Далее он сообщил, что хочет купить стекло, которое Пулатов производил на предприятии "Акфа". Предприниматель согласился продать товара на общую сумму 36 миллионов сумов.

Подозреваемый получил это стекло, а взамен в качестве залога дал завернутые в белый полиэтилен сувенирные 7750 долларов США. После этого неизвестный "Бекзод" продал эти стекла руководителю ЧП "Лорд савдо инвест" Ахмедову и скрылся с места происшествия, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате принятых мер за совершение этого преступления задержан ранее судимый Сафаров, проживающий в Самаркандской области.