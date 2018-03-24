В Фергане из ослиного мяса готовили самсу и лагман

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане разгорелся скандал вокруг обнаруженного в Фергане производства по забою ослов.

Телеканал "Узбекистан 24" показал видеоролик, в котором рассказывается о том, что ослиное мясо закупало ряд заведений общественного питания в Фергане и выдавали его за говядину и баранину.

Сообщается, что трое членов преступной банды покупали ослов по 250-300 тысяч сумов, разделывали их и реализовывали в кафе 25-30 тысяч сумов за один килограмм.

Их клиентами были в основном кафе "Ягона" в Тошлокском районе и столовая Мурода Тургунова в городе Фергана.

Как утверждается в передаче, ослиное мясо отличается от говядины по виду, по вкусу и запаху. Поэтому нет сомнений в том, что повара и лица, занимающими ресторанным бизнесом, очень хорошо знают все эти отличия и вполне могли понять, мясо какого животного перед ними.

Отметим, что в Исламе ослиное мясо считается грязным и употреблять его в пищу запрещено.