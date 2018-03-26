В Навоийской области сильный ветер сорвал крышу с Агробанка

В настоящее время создан оперативный штаб и организованы аварийно-восстановительные работы

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Томдинском районе Навоийской области сильный ветер сорвал крышу со здания Агробанка, а также с частного двухэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана, порывы ветра достигали 18 м/с.

© МЧС Узбекистана Последствия сильного урагана в Навоийской области

Для ликвидации последствий разгула стихии в районном хокимияте Томдинского района создан оперативный штаб. Мобилизованы необходимые силы и средства.

Сейчас организованы аварийно-восстановительные мероприятия по ремонту крыши зданий.

Информация о пострадавших лицах пока не поступала.