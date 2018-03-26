Шавкат Мирзиёев соболезнует России в связи пожаром в Кемерово

Подтверждена гибель во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 56 человек, среди которых есть дети

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в городе Кемерово, сообщает пресс-служба главы республики.

"Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу России, родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разбор завалов продолжается до сих пор. Подтверждена гибель 56 человек, среди которых есть дети. По данным Следственного комитета России, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, 10 человек остаются в стационаре.