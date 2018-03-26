В Ташкенте из-за короткого замыкания сгорели два кафе

Ранее в кондитерском цехе в Яшнабадском районе Ташкента также из-за короткого замыкания электропроводов произошел пожар

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В ночь с 25 на 26 марта в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в кафе "Чопар" произошел пожар.

По информации ГУВД узбекской столицы, огонь перекинулся на соседнее здание — кафе Les Ailes.

"Сообщение о возгорании поступило в 2:09. В 2:20 прибывшими на место происшествия пожарными расчетами пожар был локализован и в 2:31 — полностью потушен", — уточняет пресс-служба управления.

ГУВД г. Ташкента В ночь с 25 на 26 марта в филиале пиццерии Chopar, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, произошел пожар

Пострадали крыши двух точек общественного питания и внутренняя часть кафе "Чопар".

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее в кондитерском цехе в Яшнабадском районе Ташкента из-за короткого замыкания электропроводов произошел пожар. Тогда сторож, который пострадал от огня, был госпитализирован.