В Ташкенте из-за короткого замыкания сгорели два кафе

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В ночь с 25 на 26 марта в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в кафе "Чопар" произошел пожар.
По информации ГУВД узбекской столицы, огонь перекинулся на соседнее здание — кафе Les Ailes.
"Сообщение о возгорании поступило в 2:09. В 2:20 прибывшими на место происшествия пожарными расчетами пожар был локализован и в 2:31 — полностью потушен", — уточняет пресс-служба управления.
Пострадали крыши двух точек общественного питания и внутренняя часть кафе "Чопар".
По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. К счастью, обошлось без жертв.
Ранее в кондитерском цехе в Яшнабадском районе Ташкента из-за короткого замыкания электропроводов произошел пожар. Тогда сторож, который пострадал от огня, был госпитализирован.