В Намангане двое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь достать iPhone

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Папском районе Наманганской области двое мужчин погибли, а еще один отравился, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным МВД республики, 25 марта в 22:00 местный житель Б.Рахматов 1986 года рождения, проживающий на улице Бобура, выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.
Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.
В настоящее время правоохранительный органы проводят по данному факту расследование.