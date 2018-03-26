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Сотрудники скорой медицинской помощи

В Намангане двое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь достать iPhone

Минздрав Узбекистана
Происшествия
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Житель Наманганской области уронил телефон в выгребную яму, на помощь он позвал соседа. Оба потеряли сознание, когда пытались вытащить телефон

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Папском районе Наманганской области двое мужчин погибли, а еще один отравился, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным МВД республики, 25 марта в 22:00 местный житель Б.Рахматов 1986 года рождения, проживающий на улице Бобура, выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

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AP Photo
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Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э.Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от вредных испарений. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился угарным газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.

В настоящее время правоохранительный органы проводят по данному факту расследование.

Теги:
выгребная яма, Туалет, iPhone, Узбекистан



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