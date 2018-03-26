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Работа сотрудников ГИБДД

После ДТП Kia и Daewoo в больницу попали четверо человек, один погиб

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Происшествия
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Жительница Нальчика на автомобиле Kia Rio въехала в Daewoo Nexia, которой управлял узбекистанец, в результате ДТП на месте погибла пассажирка Kia, остальные четверо участников происшествия, в том числе ребенок, доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном УГИБДД.

"Около 18 часов в понедельник на автодороге Прохладный-Эльхотово 42-летняя жительница Нальчика, управляя автомашиной Kia Rio, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Daewoo Nexia под управлением 28-летнего жителя Узбекистана", — передает пресс-служба УГИБДД.

Машина скорой помощи
Sputnik / Стрингер
Трое погибли, семеро пострадали в ДТП под Ташкентом
В результате ДТП на месте происшествия погибла 78-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia.

"В лечебное учреждение доставлены оба водителя, а также 12-летняя девочка-пассажир автомашины Kia и мужчина-пассажир автомашины Daewoo. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает", — уточняет ведомство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства аварии.

Теги:
ДТП, ГИБДД, Узбекистан, Россия



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