После ДТП Kia и Daewoo в больницу попали четверо человек, один погиб

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном УГИБДД.
"Около 18 часов в понедельник на автодороге Прохладный-Эльхотово 42-летняя жительница Нальчика, управляя автомашиной Kia Rio, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Daewoo Nexia под управлением 28-летнего жителя Узбекистана", — передает пресс-служба УГИБДД.
"В лечебное учреждение доставлены оба водителя, а также 12-летняя девочка-пассажир автомашины Kia и мужчина-пассажир автомашины Daewoo. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает", — уточняет ведомство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства аварии.