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В Намангане умер третий человек, задохнувшийся в туалете из-за iPhone

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (110)
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Житель Наманганской области уронил телефон в выгребную яму, на помощь он позвал соседа. Оба потеряли сознание, когда пытались вытащить телефон. Тогда им на выручку прибежал отец одного из молодых людей

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В районной больнице Наманганской области Узбекистана скончался отец одного из молодых людей, которые погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сотрудники скорой медицинской помощи
Минздрав Узбекистана
В Намангане двое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь достать iPhone
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта. В 22:00 местный житель Б.Рахматов выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э.Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от токсичных газов. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Х.Рахматов, не приходя в сознание, скончался в больнице.

После этого случая МЧС Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой в случае возникновения аналогичных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться к спасателям для оказания помощи.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (110)

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Теги:
Наманган, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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