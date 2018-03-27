В Намангане умер третий человек, задохнувшийся в туалете из-за iPhone

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В районной больнице Наманганской области Узбекистана скончался отец одного из молодых людей, которые погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э.Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от токсичных газов. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился газом.
Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.
К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Х.Рахматов, не приходя в сознание, скончался в больнице.
После этого случая МЧС Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой в случае возникновения аналогичных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться к спасателям для оказания помощи.