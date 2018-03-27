В Намангане умер третий человек, задохнувшийся в туалете из-за iPhone

Житель Наманганской области уронил телефон в выгребную яму, на помощь он позвал соседа. Оба потеряли сознание, когда пытались вытащить телефон. Тогда им на выручку прибежал отец одного из молодых людей

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В районной больнице Наманганской области Узбекистана скончался отец одного из молодых людей, которые погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Минздрав Узбекистана В Намангане двое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь достать iPhone

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта. В 22:00 местный житель Б.Рахматов выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э.Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от токсичных газов. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Х.Рахматов, не приходя в сознание, скончался в больнице.

После этого случая МЧС Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой в случае возникновения аналогичных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться к спасателям для оказания помощи.