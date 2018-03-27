Путин заявил, что все виновники пожара в "Зимней вишне" будут наказаны

По последним данным, трагедия в Кемерово унесла жизнь 64 человек

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Владимир Путин во время незапланированной встречи с инициативной группой в Кемерово пообещал наказать всех виновных трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель страны также призвал не сомневаться в официальных данных относительно числа погибших в пожаре и не опираться на сомнительные источники в соцсетях.

Президент заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии пройдет тщательно. Он рассказал, что на месте работает следственная группа из ста человек под руководством главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее в ходе совещания в Кемерово глава государства заявил, что пожар произошел из-за преступной халатности и разгильдяйства.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин во время совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где случился пожар

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, диагноз большинства из них — отравление угарным газом.