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Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Цветы и свечи: жители Ташкента соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово

© Sputnik/ Александр Кряжев
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Кемерово (9)
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В Ташкенте вспоминают погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, а на конференции их память почтили минутой молчания

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Жители Ташкента несут живые цветы, свечи и игрушки к зданию посольства РФ в узбекской столице в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik/ Alexander Patrin
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Таким образом узбекистанцы выражают соболезнования родным и близким погибших в Кемерово. Кроме того, память жертв пожара почтили минутой молчания и участники международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане.

Во время своего выступления лидер Афганистана Ашраф Гани предложил почтить память погибших. При этом он отдельно выразил соболезнования российской делегации во главе с Сергеем Лавровым, находящейся в Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне также направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в российском городе. Как говорится в сообщении, глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу России, родным и близким погибших.

Владимир Путин во время незапланированной встречи с инициативной группой в Кемерово пообещал наказать всех виновных в этой трагедии. Он также призвал не сомневаться в официальных данных относительно числа погибших в пожаре и не опираться на сомнительные источники в соцсетях.

Президент заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии пройдет тщательно. Он рассказал, что на месте работает следственная группа из ста человек под руководством главы СК Александра Бастрыкина. Ранее в ходе совещания в Кемерово Путин заявил, что пожар произошел из-за преступной халатности и разгильдяйства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, диагноз большинства из них — отравление угарным газом.

Тема:
Трагедия в Кемерово (9)
Теги:
Зимняя вишня, торговый центр, погибшие, дети, пожар, Кемерово, Ташкент, Узбекистан



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