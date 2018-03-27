21:23 27 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Экскаватор

На стройплощадке в Москве рабочий упал в восьмиметровый котлован

© Sputnik/ Igor Zarembo
Происшествия
Получить короткую ссылку
47 0 0

По словам источника в экстренных службах столицы, состояние пострадавшего и обстоятельства ЧП выясняются

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Рабочий пострадал при падении в котлован глубиной более восьми метров на стройплощадке на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы России.

"Падение в котлован глубиной более восьми метров произошло на стройплощадке по адресу: Лихоборская набережная, дом 13а, пострадавшего эвакуируют", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавшего и обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге рабочий мигрант разбился при чистке крыши от снега и наледи.

По теме

В Петербурге рабочий разбился при чистке крыши от снега и наледи
Теги:
Мигранты, стройка, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Не стареть!

    Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.

  • С чемоданами
    Вернись, я все прощу!

    Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.

  • Военный эксперт Борис Рожин
    Минск под давлением

    Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини
    Итоги встречи

    О чем говорили и о чем договорились президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини?

  • Пикет Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против иммиграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель
    В своем праве

    В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.

  • Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
    Взаимное признание

    Госдума России ратифицировала межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Архивное фото тюрьмы
    Преступление без наказания

    В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054