На стройплощадке в Москве рабочий упал в восьмиметровый котлован

По словам источника в экстренных службах столицы, состояние пострадавшего и обстоятельства ЧП выясняются

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Рабочий пострадал при падении в котлован глубиной более восьми метров на стройплощадке на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы России.

"Падение в котлован глубиной более восьми метров произошло на стройплощадке по адресу: Лихоборская набережная, дом 13а, пострадавшего эвакуируют", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавшего и обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге рабочий мигрант разбился при чистке крыши от снега и наледи.