Три человека госпитализированы с ножевыми ранениями после стычки в Москве

В настоящее время правоохранители проводят проверку по этому случаю

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сразу три человека получили ножевые ранения в драке в парке на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, около 22 часов в полицию поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 52, где находится вход в парк "Кузьминки".

© Sputnik/ Евгений Одиноков В одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка мигрантов

"На месте сотрудники полиции обнаружили троих мужчин с колото-резаными ранами. Одного ранили в грудь, другой был ранен в живот, третий — в поясницу. Их госпитализировали", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя главка, указанные ранения пострадавшие получили в парке, поссорившись с неизвестными. Полиция проводит проверку по этому случаю.

Напомним, в феврале в Москве произошла подобная история — драка между мигрантами, в результате чего один из мужчин нанес несколько ударов ножом своему противнику.

Ранее в Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место.