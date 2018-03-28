Три человека госпитализированы с ножевыми ранениями после стычки в Москве

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сразу три человека получили ножевые ранения в драке в парке на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, около 22 часов в полицию поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 52, где находится вход в парк "Кузьминки".
По словам представителя главка, указанные ранения пострадавшие получили в парке, поссорившись с неизвестными. Полиция проводит проверку по этому случаю.
Напомним, в феврале в Москве произошла подобная история — драка между мигрантами, в результате чего один из мужчин нанес несколько ударов ножом своему противнику.
Ранее в Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место.