Отец погибшей учительницы Еникеевой попросил не спекулировать на ее смерти

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Отец Дианы Еникеевой, учительницы из Самаркандской области, которую сбил КамАЗ 23 марта, выложил в сеть видеообращение, где попросил не спекулировать на теме смерти дочери. Об этом передает корреспондент Sputnik.
Представители общественности обвинили в трагедии местные органы самоуправления, которые, по их словам, привлекли работников социальной сферы к благоустройству территорий накануне визита в регион президента Шавката Мирзиёева.
Пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов пообещал расследовать причины смертельного ДТП.