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Отец погибшей учительницы Еникеевой попросил не спекулировать на ее смерти

Sputnik
Происшествия
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Девушка погибла под колесами грузовика 14 марта

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Отец Дианы Еникеевой, учительницы из Самаркандской области, которую сбил КамАЗ 23 марта, выложил в сеть видеообращение, где попросил не спекулировать на теме смерти дочери. Об этом передает корреспондент Sputnik.

Город Самарканд. Вид на площадь Регистан
© Sputnik/ Георгий Зельма
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Переходившую дорогу Еникееву, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

Представители общественности обвинили в трагедии местные органы самоуправления, которые, по их словам, привлекли работников социальной сферы к благоустройству территорий накануне визита в регион президента Шавката Мирзиёева.

Пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов пообещал расследовать причины смертельного ДТП.

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Теги:
ДТП, Самаркандская область



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    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

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