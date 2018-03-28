Отец погибшей учительницы Еникеевой попросил не спекулировать на ее смерти

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Отец Дианы Еникеевой, учительницы из Самаркандской области, которую сбил КамАЗ 23 марта, выложил в сеть видеообращение, где попросил не спекулировать на теме смерти дочери. Об этом передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik/ Георгий Зельма Хоким Самаркандской области пообещал расследовать гибель учительницы

Переходившую дорогу Еникееву, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

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