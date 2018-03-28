В Кашкадарьинской области девушка задушила супруга полотенцем

В этот же день, 26 марта, 67-летний житель Каракалпакстана зарубил топором свою жену

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сразу два семейных скандала в регионах Узбекистана завершились смертельным исходом, передает передает пресс-служба Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан.

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В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области в ходе семейной ссоры М.Омонова 1996 года рождения, проживающая в селе Оккудук, полотенцем задушила своего мужа А.Эркинова 1994 года рождения.

В тот же день, 26 марта, в Турткулском районе Каракалпакстана Р.Ниязимбетов 1951 года рождения в результате семейного конфликта ударил топором по голове свою жену А.Ниязимбетову 1952 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители арестовали М.Омонову и Р.Ниязимбетова.