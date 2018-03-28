В Кашкадарьинской области девушка задушила супруга полотенцем

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сразу два семейных скандала в регионах Узбекистана завершились смертельным исходом, передает передает пресс-служба Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан.
В тот же день, 26 марта, в Турткулском районе Каракалпакстана Р.Ниязимбетов 1951 года рождения в результате семейного конфликта ударил топором по голове свою жену А.Ниязимбетову 1952 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время правоохранители арестовали М.Омонову и Р.Ниязимбетова.