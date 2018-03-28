В посольстве России в Ташкенте открыли книгу соболезнований

Премьер-министр и глава МИД Узбекистана посетили российское посольство и почтили память погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В российском посольстве в Ташкенте открыта книга соболезнований по погибшим во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

К зданию посольства приезжали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава МИД Абдулазиз Камилов.

© Sputnik/ Александр Кряжев Цветы и свечи: жители Ташкента соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово

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Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. На месте трагедии побывал президент России Владимир Путин . Во время незапланированной встречи с инициативной группой в Кемерово он пообещал наказать всех виновных в этой трагедии. Президент также призвал не сомневаться в официальных данных относительно числа погибших в пожаре и не опираться на сомнительные источники в соцсетях

По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за последние сто лет.

Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.