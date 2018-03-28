В посольстве России в Ташкенте открыли книгу соболезнований

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. На месте трагедии побывал президент России Владимир Путин. Во время незапланированной встречи с инициативной группой в Кемерово он пообещал наказать всех виновных в этой трагедии. Президент также призвал не сомневаться в официальных данных относительно числа погибших в пожаре и не опираться на сомнительные источники в соцсетях.
Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.