Автосалон Нyundai загорелся в Петербурге

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Автомобильный салон Нyundai загорелся в Санкт-Петербурге на площади порядка 20 квадратных метров.
"На улице Пушкина горит автомобильный салон Нyundai", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Информацию подтвердила компания "Рольф", которой принадлежит салон. "Возгорание есть, проведена эвакуация людей, работают пожарные расчеты", — сообщил представитель автодилера.
Как рассказали в МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Горит склад с автозапчастями. Информации о пострадавших нет.