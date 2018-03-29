14:26 29 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Наручники на столе

Два ташкентца подозреваются в афере с лекарствами на 2 миллиона долларов

© Flickr/ Jordan Gillespie
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (113)
420 0 0

Гражданин Украины обратился в ГУВД столицы с заявлением, в котором указал, что поставил по договору двум местным жителям лекарства на 1,75 миллиона долларов, однако деньги уплачены не были

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Двух жителей Ташкента подозревают в мошенничестве с поставкой лекарств из Украины, они не оплатили продукцию на сумму более 1,75 миллиона долларов.

В ГУВД Ташкента обратился гражданин Украины, который заявил, что двое жителей Узбекистана заключили с ним договор на покупку лекарственных препаратов на сумму два миллиона долларов. После поставки препаратов на 1,75 миллиона долларов деньги не были уплачены, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Таблетки трамадола
CC BY 2.0 / frankieleon / my back has caught up with the rest of me
СНБ задержала в Ташкенте банду продавцов психотропных веществ
"В ходе следственных мероприятий было установлено, что покупателями лекарств выступили два жителя Ташкента, которые в августе 2017 года организовали частную фирму для импорта лекарственных препаратов… В настоящее время один из подозреваемых задержан, также приняты меры по задержанию второго подозреваемого. Проводится расследование", — говорится в сообщении.

По данным МВД, вырученные средства от продажи лекарств подозреваемые внесли в качестве инвестиций в строительство недвижимости.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (113)
Теги:
афера, лекарств, мошенник, ГУВД Ташкента, Украина, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакалейная лавка Бастурма Саага
    Кто ты, "Бастурмаджян"?

    Известный американский фуд-блогер рассказала о месте армянской кухни на лос-анджелесской гастрономической карте.

  • Матч между командами ХК Спартак (Москва) - ХК Динамо (Рига), архивное фото
    Остаемся зимовать

    Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.

  • Башня Гедиминаса на Замковой горе в Вильнюсе
    "Ползущая" гора

    Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.

  • Мужчина в инвалидном кресле
    Некуда бежать

    После трагедии в Кемерово житель Кишинева поднял вопрос о проблемах людей с ограниченными возможностями во время пожара.

  • Пожарная машина
    Язык спасения

    Недостаточное владение эстонским языком стало причиной увольнения 12 сотрудников спасательного центра в Эстонии.

  • Акция в память жертв трагедии в Кемерово
    Чтобы помнили

    Воспитанники секций спортивного комплекса "Олимп" в Цхинвале почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Махмуд Художаев и Фарзон Салилов рассказали, как спасли 50 человек из горящего ТЦ в Кемерове
Как таджикистанцы спасли десятки людей из торгового центра в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054