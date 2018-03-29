Два ташкентца подозреваются в афере с лекарствами на 2 миллиона долларов

Гражданин Украины обратился в ГУВД столицы с заявлением, в котором указал, что поставил по договору двум местным жителям лекарства на 1,75 миллиона долларов, однако деньги уплачены не были

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Двух жителей Ташкента подозревают в мошенничестве с поставкой лекарств из Украины, они не оплатили продукцию на сумму более 1,75 миллиона долларов.

В ГУВД Ташкента обратился гражданин Украины, который заявил, что двое жителей Узбекистана заключили с ним договор на покупку лекарственных препаратов на сумму два миллиона долларов. После поставки препаратов на 1,75 миллиона долларов деньги не были уплачены, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"В ходе следственных мероприятий было установлено, что покупателями лекарств выступили два жителя Ташкента, которые в августе 2017 года организовали частную фирму для импорта лекарственных препаратов… В настоящее время один из подозреваемых задержан, также приняты меры по задержанию второго подозреваемого. Проводится расследование", — говорится в сообщении.

По данным МВД, вырученные средства от продажи лекарств подозреваемые внесли в качестве инвестиций в строительство недвижимости.