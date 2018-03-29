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Преступник за решеткой

Узбекские гипнотизеры украли у пенсионеров из Алматы 9 тысяч долларов

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пятеро граждан Узбекистана задержаны в Алматы по подозрению в кражах денег у пенсионеров, совершенных при помощи гипноза. Об этом передает пресс-служба городского департамента внутренних дел.

По информации пресс-службы, задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности на родине.

"Под предлогом проверки и дальнейшей замены денежных купюр на новые они забирали с собой сбережения бабушек и дедушек. Причем установлено, что женщины из этой преступной группы при аферах использовали гипноз: впоследствии престарелые люди с трудом вспоминали, как собственноручно отдавали свои кровные посторонним людям", — сообщается в четверг в пресс-релизе городской полиции.

Следствие утверждает, что иногда подозреваемые сопровождали пенсионеров до банков и ожидали, пока они снимут со счета сбережения.

"В настоящее время установлена причастность задержанных к трем эпизодам мошенничества в отношении пенсионеров, в результате чего им удалось завладеть преступным путем суммой свыше трех миллионов тенге (около 9 тысяч долларов)", — заявили в полиции.

В ведомстве подозревают, что "гастролеры" причастны к другим аналогичным преступлениям.

Теги:
кража, мошенничество, Алматы



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