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Во всенародном хашаре приняли участие учителя и ученики школ

Отец погибшей Дианы Еникеевой рассказал о реальных причинах гибели дочери

Министерство народного образования
Происшествия
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Безутешный отец ответил на вопросы журналистов о гибели дочери и достоверности информации о факте "принудительного труда", распространяемой корреспондентом Каримберди Турамуродом в Сети

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Отец Дианы Еникеевой, учительницы из Самаркандской области, которую сбил КамАЗ, ответил на вопросы журналиста о ее гибели и попросил оставить семью в покое, сообщаетт Sputnik Узбекистан.

Кроме того Еникеев прокомментировал распространенную в соцсетях информацию о том, что журналист Каримберди Турамурод, изобличая факт "принудительного труда", позднее стал объектом "уничтожения" со стороны правоохранительных органов.

"Этот человек взял у меня интервью о том, как Диана жила, как выросла. Сфотографировал нас всех, есть съемки. Все. Больше ни на какую тему я с ним не общался, я заявляю это официально, моя дочь вышла на субботник. Все", — отреагировал отец.

Александр Марсович также попросил не пиарить и не распространять домыслы об этой истории и оставить в покое его семью.

Город Самарканд. Вид на площадь Регистан
© Sputnik/ Георгий Зельма
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"Люди, которые лезут в Сети, хотят заработать себе дешевый пиар. Не надо зарабатывать себе авторитет на чужом несчастье! Мы здесь прожили — это наше государство, мы живем по нашим обычаям. В Навруз мы везде наводим порядок! Мы в этом государстве одна нация и у нас один менталитет, не надо устраивать диверсии", — подытожил Александр Марсович.

Переходившую дорогу Диану Еникееву, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

Ряд журналистов связали происшествие с визитом главы государства в регион, но позднее эта информация не получила подтверждение.

Теги:
хошар, субботник, Узбекистан



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