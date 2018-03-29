На границе Узбекистана арестовали две вооруженные группы кыргызов

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Две группы вооруженных людей задержаны пограничниками Кыргызстана в районе границы с Узбекистаном, сообщила в четверг пресс-служба кыргызской погранслужбы.
"Двадцать седьмого марта в местности Беш-Таш Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения Госкомитета нацбезопаности задержали пятерых граждан Кыргызской Республики", — сообщает пресс-служба.
"После оформления соответствующих документов все пятеро задержанных и изъятое оружие с боеприпасами были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ республики", — отметили в пресс-службе.
В четверг в приграничной узбекской Фергане проходит первое заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана с участием премьер-министров двух стран, а также губернаторов приграничных регионов обеих республик.