Двое жителей Узбекистана арестованы по подозрению в торговле людьми

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Двое жителей Узбекистана задержаны по подозрению в организации торговли людьми для нелегальной работы в Казахстане, сообщается в пятницу на сайте следственного департамента при МВД Узбекистана.
Как сообщили в департаменте, в УВД Джизакской области Узбекистана с заявлением обратился местный житель. Он заявил, что двое неизвестных в конце 2017 года предложили ему и его сыновьям хорошо оплачиваемую работу в Казахстане.
"По прибытии в Казахстан подозреваемые забрали у пострадавших паспорта и насильно удерживали их с целью трудовой эксплуатации", — говорится в сообщении. В марте пострадавшим удалось вернуться на родину, и они обратились в полицию.
По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.