Двое жителей Узбекистана арестованы по подозрению в торговле людьми

Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Двое жителей Узбекистана задержаны по подозрению в организации торговли людьми для нелегальной работы в Казахстане, сообщается в пятницу на сайте следственного департамента при МВД Узбекистана.

Как сообщили в департаменте, в УВД Джизакской области Узбекистана с заявлением обратился местный житель. Он заявил, что двое неизвестных в конце 2017 года предложили ему и его сыновьям хорошо оплачиваемую работу в Казахстане.

"По прибытии в Казахстан подозреваемые забрали у пострадавших паспорта и насильно удерживали их с целью трудовой эксплуатации", — говорится в сообщении. В марте пострадавшим удалось вернуться на родину, и они обратились в полицию.

Подозреваемые были задержаны, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.