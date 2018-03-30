14:18 30 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово был возведен самовольно

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Трагедия в Кемерово (19)
83 0 0

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где при пожаре в воскресенье погибли 64 человека, был возведен самовольно, без разрешения на строительство, сообщается на сайте СК РФ.

Начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Акции в память о жертвах трагедии в Кемерово в России и за границей
© Ruptly.
Всеобщая боль: в городах мира почтили память жертв кемеровской трагедии
"По версии следствия, она (Комкова. — Ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватской в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Тема:
Трагедия в Кемерово (19)

По теме

Власти Кемерово не подтвердили сведения о возможном увольнении Тулеева
Теги:
СК РФ, Кемерово



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • девушки в национальных костюмах
    Люди, вино, еда

    Количество иностранных туристов в Молдове в этом году будет еще выше, чем в прошлом, считают эксперты – чем страна привлекает гостей?

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Посетителям ресторана в Китае предлагают вылавливать живого омара игрушечным краном из воды
Вместо игрушки: в ресторане в Китае омара можно выловить краном-автоматом
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054