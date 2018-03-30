ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово был возведен самовольно

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где при пожаре в воскресенье погибли 64 человека, был возведен самовольно, без разрешения на строительство, сообщается на сайте СК РФ.

Начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она (Комкова. — Ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватской в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).