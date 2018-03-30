Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию рога сайгаков

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Ахтубинске задержали двоих граждан Узбекистана, пишет "Южная волна".

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В легковом автомобиле узбекистанцев пограничники нашли 115 рогов сайгаков.

Задержанные сообщили правоохранителям, что купили около 30 килограммов рогов за 580 тысяч рублей на территории Ахтубинского района с целью перепродажи. Они планировали сбыть товар в России и получить в качестве прибыли порядка трех миллионов рублей.

Сейчас сайгачьи рога изъяты и переданы на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России.