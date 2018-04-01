Мужчины в Бухарской области воровали коров и овец на Chevrolet

Двух жителей Узбекистана задержали за кражу скота, "добычу" они увезли в легковой машине; им грозит до пяти лет лишения свободы

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух жителей Бухарской области по подозрению в краже скота. Коров и овец злоумышленники перевозили на седане бизнес-класса Chevrolet Malibu.

Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы УВД области.

По данным правоохранителей, сотрудники автоинспекции остановили на трассе автомобиль Chevrolet с тонированными стеклами. При проверке на заднем сиденье машины была обнаружена корова.

"В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области, вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля", — сообщает МВД.

В сообщении не указывается, кому принадлежит Chevrolet Malibu.

По данным пресс-службы, в ходе обыска в доме у одного из подозреваемых был обнаружено несколько овец и коров, украденных с разных пастбищ области.

По данному факту УВД Бухарской области возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража". Следственные мероприятия продолжаются.

Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.