В Узбекистане экстремистам, воевавшим в Сирии, дали 14 лет тюрьмы

В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Восемь жителей Туракурганского района Наманганской области приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 14 лет за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое из осужденных — Мухаммад Абудурасулов и Мухамадали Шакиров — в 2010 году выехали из Узбекистана в Турцию, где попали под влияние членов международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в России). Спустя два года они переправились в тренировочный лагерь в Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне экстремистов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, также запрещена в РФ).

"В 2016 году Абудурасулов и Шакиров вернулись на родину и создали подпольную ячейку, в которую вовлекли еще шесть человек для вербовки и участия в боевых действиях в Сирии", — добавил представитель суда.

По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий в отношении этой группировки удалось предотвратить выезд за пределы страны 30 граждан Узбекистана для участия в боевых действиях в Сирии.

В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ. В частности, в начале февраля Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил гражданина страны Ахрора Касымова к десяти годам лишения свободы за вербовку в ряды сторонников ИГ.