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Традиционные шелковые платки из Ферганской долины

Задержан подозреваемый в махинациях с поставкой шелка в Кыргызстан бизнесмен

© Sputnik/ Стрингер
Происшествия
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Руководитель частной фирмы взял с кыргызстанца 138 тысяч долларов, но так и не поставил ему товар

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Руководителя частной фирмы, подозреваемого в мошенничестве с поставками шелкового волокна в Кыргызстан на 138 тысяч долларов, задержали узбекистанские правоохранители, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

С заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин Кыргызстана, который в августе 2017 года заключил с фирмой Mahul Machinori and Enginering Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре, договор на покупку шелкового волокна на 138 тысяч долларов. Деньги на счет фирмы, которой руководит подозреваемый, поступили, но товар так и не был поставлен.

"В результате принятых мер подозреваемый был задержан. Ведется следствие", —  сообщается на сайте департамента.

По данным департамента, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

Теги:
МВД Узбекистана, Кыргызстан, Мошенничество



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