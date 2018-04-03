В результате пожара на "Кизилкумцементе" пострадали два человека

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На предприятии "Кизилкумцемент", которое из-за ремонта временно не работает, произошел пожар, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

Возгорание случилось 2 апреля в 09.55 часов по местному времени. Пожар удалось потушить, однако огонь нанес ущерб внутренней части охладительного сооружения. Двое работников предприятия получили ожоги различной степени и были госпитализированы. Сейчас проводится расследование причин пожара.

Предприятие "Кизилкумцемент" находится на расстоянии 7-8 км к юго-западу от города Навои и 3-х км к югу от магистральной дороги Ташкент-Самарканд-Бухара. Утвержденная проектная мощность трех действующих линий 3 млн 80 тысяч тонн цемента в год.