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Пожар

В результате пожара на "Кизилкумцементе" пострадали два человека

© Sputnik/ Константин Чалабов
Происшествия
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Огонь также нанес ущерб внутренней части охладительного сооружения

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На предприятии "Кизилкумцемент", которое из-за ремонта временно не работает, произошел пожар, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

Возгорание случилось 2 апреля в 09.55 часов по местному времени. Пожар удалось потушить, однако огонь нанес ущерб внутренней части охладительного сооружения. Двое работников предприятия получили ожоги различной степени и были госпитализированы. Сейчас проводится расследование причин пожара.

Предприятие "Кизилкумцемент" находится на расстоянии 7-8 км к юго-западу от города Навои и 3-х км к югу от магистральной дороги Ташкент-Самарканд-Бухара. Утвержденная проектная мощность трех действующих линий 3 млн 80 тысяч тонн цемента в год.

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